Профессиональная разработка логотипа

Меня зовут Егор.

И если Вам нужен яркий, запоминающийся логотип, фирменный стиль и многое другое,

то Вы зашли по адресу. Именно этим я и занимаюсь.

Занимаюсь с душой, без халтуры и шаблонных решений. В работе нацелен исключительно

на положительный, качественный результат.

Довольный заказчик для меня - не менее важный фактор, чем финансовая составляющая проекта.

И если Вы готовы потратить некоторое время на полноценную постановку задачи,

отнесетесь к этому серьезно, то мы поладим)