Профессиональная разработка логотипа
Меня зовут Егор.
И если Вам нужен яркий, запоминающийся логотип, фирменный стиль и многое другое,
то Вы зашли по адресу. Именно этим я и занимаюсь.
Занимаюсь с душой, без халтуры и шаблонных решений. В работе нацелен исключительно
на положительный, качественный результат.
Довольный заказчик для меня - не менее важный фактор, чем финансовая составляющая проекта.
И если Вы готовы потратить некоторое время на полноценную постановку задачи,
отнесетесь к этому серьезно, то мы поладим)
Портфолио
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