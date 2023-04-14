nesterova_biz

Елена nesterova_biz

 
29 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Инфографика для маркетплейсов Wildberries / OZON 🔥

Качественная и продающая инфографика для маркетплейсов!


В одной карточке товара может быть как 1 слайд, так и 10, рассчитываем цену за каждый слайд!

Фиксированная цена 400р/слайд

Индивидуальный дизайн для каждого заказчика + обязательный анализ Ваших конкурентов!

На большой заказ действует скидка, от 30 слайдов = 300р/слайд.

Внесение правок до 3х раз бесплатно, последующие правки каждая 50р.

Выполняю заказ по мере загруженности, в порядке очереди!
Срок выполнения работы 1-3 дня !!!


Работаю СТРОГО по предоплате 50%!!!