nestparfait

Ксения Кошелева nestparfait

 
24 годаУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Junior UI/UX designer

НАВЫКИ

⦁ Знание Figma (уверенный пользователь), базовые знание Adobe Photoshop.

⦁ Умение проектировать интерфейсы, создавать прототипы (в том числе – интерактивные).

⦁ Знание основ создания удобного интерфейса.

⦁ Понимание принципов построения гармоничной и правильной композиции.

⦁ Художественное образование.

⦁ Знание теории цвета, типографики.

⦁ Креативное мышление.

ПОРТФОЛИО

https://www.behance.net/nest_parfait

FigmaPhotoshop