nestparfait

Ксения Кошелева nestparfaitnestparfait
24 годаУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Junior UI/UX designer
НАВЫКИ
⦁ Знание Figma (уверенный пользователь), базовые знание Adobe Photoshop.
⦁ Умение проектировать интерфейсы, создавать прототипы (в том числе – интерактивные).
⦁ Знание основ создания удобного интерфейса.
⦁ Понимание принципов построения гармоничной и правильной композиции.
⦁ Художественное образование.
⦁ Знание теории цвета, типографики.
⦁ Креативное мышление.
ПОРТФОЛИО