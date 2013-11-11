netjohn

Роман netjohn

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Готов применить свой опыт и знания для решения ваших задач

Готов выполнить для вас работу по: импорту, экспорту, трансформации данных в различных форматах; разработке веб-приложений, скриптов; взаимодействию с web-сервисами; рассмотрю другие предложения. Технологии: Java, Javascript, PHP, XML, SOAP, SQL, Google App Engine, YII framework, Google Drive API, Dropbox API, CMS Wordpress, phpbb. Образование: Факультет компьютерных наук. Опыт коммерческой разработки: более 3х лет.

Отзывы заказчиков

ashv
38 лет
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад
7 отзывов
$25
10 баллов
11 лет назад
Конвертер Phpbb2 в Phpbb3 небольшая доработка
Спасибо Роману за выполненную работу, сотрудничеством довольна, буду обращаться еще
Заказчик оперативно отвечал на уточняющие вопросы, активно участвовал в тестировании кода, своевременно оплатил работу. Не исключаю, что возьму еще одно задание.
Ответный отзыв