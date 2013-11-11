Готов применить свой опыт и знания для решения ваших задач

Готов выполнить для вас работу по: импорту, экспорту, трансформации данных в различных форматах; разработке веб-приложений, скриптов; взаимодействию с web-сервисами; рассмотрю другие предложения. Технологии: Java, Javascript, PHP, XML, SOAP, SQL, Google App Engine, YII framework, Google Drive API, Dropbox API, CMS Wordpress, phpbb. Образование: Факультет компьютерных наук. Опыт коммерческой разработки: более 3х лет.