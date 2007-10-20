Компания "Сети и безопасность" (г. Казань) предоставляет широкий спектр услуг:
+ информационная безопасность и системы защиты от промышленного шпионажа, консультации по внедрению стандарта управления информационной безопасностью ISO 17799
+ разработка, монтаж и обслуживание систем видеонаблюдения, корпоративных сетей передачи данных и телефонии, в том числе IP-телефонии
+ разработка, монтаж и обслуживание систем "Умный дом", а также систем автоматизации и роботизации в различных сферах (промышленность, лабораторные установки, добыча полезных ископаемых)
+ поставка телекоммуникационного оборудования и средств вычислительной техники
+ разработка программного обеспечения под платформы (i386, ia64) для ОС Windows, Unix, Linux
+ Интернет-услуги: разработка и сопровождение сайтов, хостинг, администрирование серверного оборудования и сетей передачи данных
+ дизайн
+ переводы текстов (англ-рус, рус-англ)
+ верстка сайтов на Joomla!
+ имеется собственная CMS (PHP + MySql илиMsSql)
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Имеются необходимые сертификаты и лицензии
По вопросам дизайна работаем с http://weblancer.net/users/sima1970/portfolio/
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