netti2

Анна netti2

 
41 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Обработка фотографий, Дизайн

Обтравка, коллажирование, изменение цветов и деталей фотографии. Создание дизайнов буклетов, визиток, баннеров, обложек, листовок и прочей печатной и веб продукции.

Владею программами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,  Adobe InDesidn. Опыт работы - 4 года в издательстве АСТ, создание дизайна обложек книг.

Отзывы заказчиков

Romy_Balack
Балакшиев 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Сделать шаблоны для размещения собственных принтов чехлов
Сделано все на отлично
Оплата всегда в срок. Постановка задачи четкая и ясная. Коммуникация на высоте. Единственный недостаток - немного запаздывала обратная связь по правкам. В остальном работалось хорошо.
Ответный отзыв
Обработка фотографий
1 отзыв
$3/час
от $3
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$5/час
от $5
нет рейтинга