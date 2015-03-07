Обработка фотографий, Дизайн
Обтравка, коллажирование, изменение цветов и деталей фотографии. Создание дизайнов буклетов, визиток, баннеров, обложек, листовок и прочей печатной и веб продукции.
Владею программами Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesidn. Опыт работы - 4 года в издательстве АСТ, создание дизайна обложек книг.
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
10 лет назад
Сделано все на отлично
Ответный отзыв
Оплата всегда в срок. Постановка задачи четкая и ясная. Коммуникация на высоте. Единственный недостаток - немного запаздывала обратная связь по правкам. В остальном работалось хорошо.
Обработка фотографий
1 отзыв
$3/час
от $3
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
$5/час
от $5
нет рейтинга