Верстальщик сайтов.
Меня зовут Артур. я Веб-программист из Украины. 16 лет, но несмотря на возраст уже готов предоставить качественную работу.
Почему нужно выбрать меня?
Я готов развиваться в плане программирования и работать над ошибками
Готов делать работу быстро и качественно
Внимателен к каждой детали в вёрстке
Ваши деньги не уйдут куда попало. А будут потрачены для учёбы или развития качества работы
Услуги
На данный момент я только работаю с HTML + CSS, но так-же я учу JS. Так же НЕ берусь за адаптацию сайтов на мобильные устройства.
Связь со мной
Telegram: +380 (63) 644–01–43 (@neweragames)
Email: [email protected]
Whatsapp/Viber: +380 (63) 644–01–43
По оплате
Privat24: 5168 7520 2312 5548
Портфолио
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$5/час
от $10от 1 дня
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