Верстальщик сайтов.

Меня зовут Артур. я Веб-программист из Украины. 16 лет, но несмотря на возраст уже готов предоставить качественную работу.



Почему нужно выбрать меня?

Я готов развиваться в плане программирования и работать над ошибками

Готов делать работу быстро и качественно

Внимателен к каждой детали в вёрстке

Ваши деньги не уйдут куда попало. А будут потрачены для учёбы или развития качества работы

Услуги

На данный момент я только работаю с HTML + CSS, но так-же я учу JS. Так же НЕ берусь за адаптацию сайтов на мобильные устройства.

Связь со мной

По оплате

Privat24: 5168 7520 2312 5548