neweragames

Артур neweragames

 
17 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Верстальщик сайтов.

Меня зовут Артур. я Веб-программист из Украины. 16 лет, но несмотря на возраст уже готов предоставить качественную работу.

Почему нужно выбрать меня?

  • Я готов развиваться в плане программирования и работать над ошибками

  • Готов делать работу быстро и качественно

  • Внимателен к каждой детали в вёрстке

  • Ваши деньги не уйдут куда попало. А будут потрачены для учёбы или развития качества работы

Услуги

На данный момент я только работаю с HTML + CSS, но так-же я учу JS. Так же НЕ берусь за адаптацию сайтов на мобильные устройства.

Связь со мной

  • Telegram: +380 (63) 644–01–43 (@neweragames)

  • Email: [email protected]

  • Whatsapp/Viber: +380 (63) 644–01–43

По оплате

Privat24: 5168 7520 2312 5548

Портфолио

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от $10от 1 дня
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