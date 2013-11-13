Требуется качественная раскрутка группы вКонтакте (Сообщество о спорте - 50000 подписчиков). Нужен прирост активной целевой аудитории.
Социальные сети (SMM и SMO)15 заявок
Закрыт
7 лет назад
Требуется качественная раскрутка группы вКонтакте (Сообщество о спорте - 50000 подписчиков). Нужен прирост активной целевой аудитории.
Необходимо произвести обновление форума IPB с версии 2.3.5. на версию 3 и выше. Необходимо сохранить всех пользователей, все сообщения и всю БД. Моды не надо переносить. Чтобы остались все ...