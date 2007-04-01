Писатель и программист

Я, программист и писатель, родился в городе, который находится на пересечении двух великих рек. С детства меня привлекали различные науки, но особенно меня интересовала информатика. В школьные годы я часами просиживал за компьютером, изучая его устройство и возможности.

После окончания школы, я поступил в университет на специальность "Программирование". Учеба давалась мне легко, я с интересом изучал новые языки программирования и технологии. Параллельно с учебой, я начал писать свои первые программы. Это были небольшие игры и приложения, которые я создавал для себя и своих друзей.

Получив диплом, я решил продолжить свое образование и поступил на второе высшее образование по специальности "Литературоведение". Мне всегда нравилось читать книги, и я хотел лучше понимать, как они создаются. Изучая литературу, я осознал, что хочу не только программировать, но и писать свои собственные произведения.

В свободное время я начал работать над своим первым романом. Я потратил на него несколько лет, тщательно прорабатывая каждую деталь. Мой роман был опубликован, и я получил множество положительных отзывов от читателей. Это вдохновило меня на продолжение работы над своими произведениями.

Сегодня я работаю программистом в крупной компании, разрабатывая сложные программные системы.