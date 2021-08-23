Честный, грамотный, начинающий копирайтер!

Я являюсь доступным копирайтером, напишу за вас грамотный, легкий в прочтении текст в рамках:

- Размещу статью на сайте, в посте в соц. сетях

- Напишу за вас хорошую и интересную статью на любую тему

- Напишу красивый и удобный для прочтения текст

- Напишу описание вашего сайта

- Напишем релевантный контент для продвижения ваших товаров и услуг

- Проведу аудит сайтов конкурентов

- Выполню предпроектную подготовку сайта

-Написание статей на заказ (уникальный контент)

- Работа по продвижению ваших товаров

- Раскрутка групп в соц сетях

- Проведение опросов

- Размещение тизеров

- Подбор ключевых запросов

- Анализ конкурентов

- Анализ сайтов в поисковых системах

- Создание/коррекция/дополнение/редактирование текстов (контент маркетинг)

Пишите в ЛС, или на почту