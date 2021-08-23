Я являюсь доступным копирайтером, напишу за вас грамотный, легкий в прочтении текст в рамках:
- Размещу статью на сайте, в посте в соц. сетях
- Напишу за вас хорошую и интересную статью на любую тему
- Напишу красивый и удобный для прочтения текст
- Напишу описание вашего сайта
- Напишем релевантный контент для продвижения ваших товаров и услуг
- Проведу аудит сайтов конкурентов
- Выполню предпроектную подготовку сайта
-Написание статей на заказ (уникальный контент)
- Работа по продвижению ваших товаров
- Раскрутка групп в соц сетях
- Проведение опросов
- Размещение тизеров
- Подбор ключевых запросов
- Анализ конкурентов
- Анализ сайтов в поисковых системах
- Создание/коррекция/дополнение/редактирование текстов (контент маркетинг)
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