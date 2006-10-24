nick11

Гость nick11

 
NaN летРоссия/Екатеринбург
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Качественная и недорогая раскрутка сайта. Регистрация в белых каталогах (своя база), составления плана компании. Отчетность.

Загляните в портфолио, поспрашивайте людей с кем я работаю, только тогда Вы сможете убедиться подхожу ли я под Ваши требования.

  • Требуется помощник оптимизатора

    $200

    Нужен ответственный человек, который имеет хотя бы общие представления о СЕО специфике и оптимизации сайтов, знаком с AllSubmitteroм. Я веду много проектов и часто нужна помощь прогона по каталогам (базы есть), поиска морд и ссылок, обмена ...

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Линк-менеджер

    $100

    Для постоянной удаленной работы требуется линк-менеждер. Ваши обязанности - находить сайты, отвечающие определенным требованиям и обмениваться с ними ссылками. Оплата сразу после отчета о проделанной работе. Оплата за 10 ссылок 3$. Человек должен быть ответственным и пунктуальным. ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Линк-менеджер

    $100

    Для постоянной удаленной работы требуется линк-менеждер. Ваши обязанности - находить сайты, отвечающие определенным требованиям и обмениваться с ними ссылками. Оплата сразу после отчета о проделанной работе. Оплата за 10 ссылок 3$. Свои предложения направляйте на seo(бульдог)modesign.ru

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    17 лет назад