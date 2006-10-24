Нужен ответственный человек, который имеет хотя бы общие представления о СЕО специфике и оптимизации сайтов, знаком с AllSubmitteroм. Я веду много проектов и часто нужна помощь прогона по каталогам (базы есть), поиска морд и ссылок, обмена ...
Качественная и недорогая раскрутка сайта. Регистрация в белых каталогах (своя база), составления плана компании. Отчетность.
Загляните в портфолио, поспрашивайте людей с кем я работаю, только тогда Вы сможете убедиться подхожу ли я под Ваши требования.
- $200Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Для постоянной удаленной работы требуется линк-менеждер. Ваши обязанности - находить сайты, отвечающие определенным требованиям и обмениваться с ними ссылками. Оплата сразу после отчета о проделанной работе. Оплата за 10 ссылок 3$. Человек должен быть ответственным и пунктуальным. ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $100
Для постоянной удаленной работы требуется линк-менеждер. Ваши обязанности - находить сайты, отвечающие определенным требованиям и обмениваться с ними ссылками. Оплата сразу после отчета о проделанной работе. Оплата за 10 ссылок 3$. Свои предложения направляйте на seo(бульдог)modesign.ruПоисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт17 лет назад