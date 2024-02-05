Frontend web-developer.

Верстка адаптивных и кроссбраузерных сайтов на HTML/css/Javascript с использованием методологии БЭМ, по дизайну из Figma и Photoshop.



Мой стэк:

→ HTML5

→ css3 (css-Flexbox, css-Grid)

→ javascript

→ sass/scss

→ gulp

→ jQuery



✔Создание анимаций и интерактивных элементов.

✔Сверстаю максимально быстро и качественно сайт любой сложности.

✔К каждому проекту отношусь ответственно, соблюдаю все требования.

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Мои контакты:

Телефон: +7 (927) 657 69-08

Телеграм: t.me/cln_nick