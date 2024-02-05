Frontend web-developer.
Верстка адаптивных и кроссбраузерных сайтов на HTML/css/Javascript с использованием методологии БЭМ, по дизайну из Figma и Photoshop.
Мой стэк:
→ HTML5
→ css3 (css-Flexbox, css-Grid)
→ javascript
→ sass/scss
→ gulp
→ jQuery
✔Создание анимаций и интерактивных элементов.
✔Сверстаю максимально быстро и качественно сайт любой сложности.
✔К каждому проекту отношусь ответственно, соблюдаю все требования.
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Мои контакты:
Телефон: +7 (927) 657 69-08
Телеграм: t.me/cln_nick
Я против войны в Украине!
Портфолио
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HTML-верстка
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