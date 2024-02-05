nick_cln

Никита nick_cln

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Frontend web-developer.

Верстка адаптивных и кроссбраузерных сайтов на HTML/css/Javascript с использованием методологии БЭМ, по дизайну из Figma и Photoshop.

Мой стэк:
→ HTML5
→ css3 (css-Flexbox, css-Grid)
→ javascript
→ sass/scss
→ gulp
→ jQuery

✔Создание анимаций и интерактивных элементов.
✔Сверстаю максимально быстро и качественно сайт любой сложности.
✔К каждому проекту отношусь ответственно, соблюдаю все требования.
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Мои контакты:
Телефон: +7 (927) 657 69-08
Телеграм: t.me/cln_nick

Портфолио

HTML-верстка
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$5/час
от $50от 2 дней
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