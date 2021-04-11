Никита Хмелёв nickkhmelyovnickkhmelyov
23 годаУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Приветствую! Меня зовут Никита, я UI/UX & Web Designer. Я подхожу к работе кропотливо, ведь дизайн - не просто работа, а часть моей жизни. Работаю в Figma, Adobe Phtoshop, Adobe Illustrator.Создаю дизайн: - Лендингов- Сайтов визиток - Корпоративных сайтов- Интернет магазинов, Баннеры
Портфолио
- Рекламный баннер магазина брендовой электроники40 просмотров
- Дизайн лендинга для йога-студии46 просмотров
- Дизайн сайта службы такси43 просмотра
- Дизайн лендинга для компании тур.оператора39 просмотров