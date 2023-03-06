nik90235

Никита nik90235

 
21 годРоссия/Казань
год на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
ДИЗАЙНЕР - ИНФОГРАФИКА ДЛЯ МАРКЕТПЛЕЙСОВ - ПОДНИМУ ТВОЙ ДОХОД

Меня зовут Никита, я графический дизайнер

Помогаю продавцам на маркетплейсах увеличивать доход за счет выделения их товара на фоне товаров конкурентов с помощью качественной инфографики

С помощью моих дизайнов клиенты привлекают внимание большего количества потенциальных покупателей и увеличивают продажи

Закажи дизайн и зарабатывай больше ;)