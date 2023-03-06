ДИЗАЙНЕР - ИНФОГРАФИКА ДЛЯ МАРКЕТПЛЕЙСОВ - ПОДНИМУ ТВОЙ ДОХОД
Меня зовут Никита, я графический дизайнер
Помогаю продавцам на маркетплейсах увеличивать доход за счет выделения их товара на фоне товаров конкурентов с помощью качественной инфографики
С помощью моих дизайнов клиенты привлекают внимание большего количества потенциальных покупателей и увеличивают продажи
Закажи дизайн и зарабатывай больше ;)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн карточки для зарядного блока1 просмотр
- Дизайн карточки для дозатора1 просмотр
- Дизайн карточки для фена1 просмотр
- Дизайн карточки для заварочного чайника2 просмотра