Уже обращался к этому исполнителю за созданием intro для видеороликов на YouTube-канале с чем он прекрасно справился. Проанализировав результат я решил обратится к нему снова и не прогадал. Ответственность, отзывчивость, креативность. Этот человек обладает всеми необходимыми качествами для успешного фрилансера. Спасибо за чёткую работу. Ещё ни раз к Вам обращусь!!!