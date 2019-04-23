Опыт в монтаже видео около 5 лет.
Я пунктуальный, терпеливый, целеустремлённый, ответственный, уделяющий особое внимание мелким деталям, уважаю мнение клиента, коммуникабельный, молод и креативен.
Мои навыки:
✓ Монтаж (постобработка) видео для ТВ, Youtube, Instagram, Facebook, вашего сайта
✓ Презентационные ролики
✓ Рекламные Ролики
✓ SFX
✓ Анимация
✓ Работа с титрами
✓ Цветокоррекция
✓ Обработка звука
✓ Motion Design
✓ и многое другое...
Какие инструменты я использую:
✓ Adobe Premiere Pro
✓ Adobe After Effects
✓ Adobe Photoshop
✓ Adobe Audition
✓ Adobe Media Encoder
✓ Cinema 4D
✓ Blender
✓ 1ncoder
Ответственно отношусь к выполнению задания, для меня важна реакция клиента.
Всегда держу связь и отвечаю вовремя.
Если остались вопросы - смело их задавайте!
Буду рад сотрудничеству!
- Реклама мобильного приложения 2D Motion Design122 просмотра
- Демонстрационное видео120 просмотров
- Пром ролик для онлайн школы109 просмотров
- Видео для YouTube канала131 просмотр
- Видео для инстаграм профиля Барбершопа96 просмотров
- Изменения фона (без хромакея)112 просмотров
- Цветокоррекция127 просмотров
- Танцевальное видео, для инстаграм118 просмотров
- Танцевальное видео, для инстаграм87 просмотров
- Детское видео для YouTube канала92 просмотра