nik_ace

Никита Туз nik_ace

 
25 летБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
ВИДЕОМОНТАЖ/ ВИДЕОДИЗАЙН/ Motion Design/ РЕКЛАМНЫЕ РОЛИКИ/ АНИМАЦИЯ ЛОГОТИПОВ/ ВИДЕОКЛИПЫ/ INTRO/ ПРОМО/ ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИИ/ ТИТРЫ/ ЗАСТАВКА

Опыт в монтаже видео около 5 лет.

Я пунктуальный, терпеливый, целеустремлённый, ответственный, уделяющий особое внимание мелким деталям, уважаю мнение клиента, коммуникабельный, молод и креативен.

Мои навыки:

✓ Монтаж (постобработка) видео для ТВ, Youtube, Instagram, Facebook, вашего сайта

✓ Презентационные ролики

✓ Рекламные Ролики

✓ SFX

✓ Анимация

✓ Работа с титрами

✓ Цветокоррекция

✓ Обработка звука

✓ Motion Design 

✓ и многое другое...

Какие инструменты я использую:

✓ Adobe Premiere Pro

✓ Adobe After Effects

✓ Adobe Photoshop

✓ Adobe Audition

✓ Adobe Media Encoder

✓ Cinema 4D

✓ Blender

✓ 1ncoder

Ответственно отношусь к выполнению задания, для меня важна реакция клиента.

Всегда держу связь и отвечаю вовремя.

Если остались вопросы - смело их задавайте!

Буду рад сотрудничеству!

PhotoshopAfter Effects
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Khamzauly
28 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
[After Effects] Указать на видео с дрона расположение объектов и улиц
Выполнил работу в 4 раза быстрее поставленных сроков, результат выше ожидаемого. Спасибо!
Отличный работодатель! надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
AndreyBBB23
Андрей 
27 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 отзывов
$1
10 баллов
5 лет назад
Концовка для видеоролика YouTube-канала
Уже обращался к этому исполнителю за созданием intro для видеороликов на YouTube-канале с чем он прекрасно справился. Проанализировав результат я решил обратится к нему снова и не прогадал. Ответственность, отзывчивость, креативность. Этот человек обладает всеми необходимыми качествами для успешного фрилансера. Спасибо за чёткую работу. Ещё ни раз к Вам обращусь!!!
Приятно с вами работать! Буду рад дальнейшему сотрудничеству! Определенно всем рекомендую!
Ответный отзыв
AndreyBBB23
Андрей 
27 летБеларусь
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 отзывов
$1
10 баллов
5 лет назад
Приветственный видеоролик для YouTube-канала
Прекрасный креативный исполнитель. Обладает большим объёмом знаний в направлении видеомонтажа. Очень тщательно подошёл к работе и выполнил всё в установленный сроки. Отзывчивый, всегда был на связи. Предоставлял промежуточные результаты работ. Остался доволен конечным результатом. Уверен что ещё ни раз вместе поработаем!!!
Спасибо за работу! Отличный заказчик,четко поставленная задача,оплата в срок,однозначно рекомендую. Буду рад снова поработать!!!
Ответный отзыв