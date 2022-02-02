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Вероника
nika_minaeva_T
nika_minaeva_T
23 года
3 года на
фриланс
-бирже
Была
3 года назад
1 отзыв
Сделаю крутой логотип для твой любимой компании
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Кирилл
ok_mighty
35 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
11 отзывов
$2
10 баллов
3 года назад
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Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
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