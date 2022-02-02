nika_minaeva_T

Вероника nika_minaeva_T

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Сделаю крутой логотип для твой любимой компании

Отзывы заказчиков

ok_mighty
Кирилл 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
3 года назад
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