Дизайнер и иллюстратор
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в рекламном агентстве
Владение графическими редакторами
Умение рисовать от руки
Ответственность, исполнительность
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Портфолио
- Севастополь332 просмотра
- Опытный пилот1278 просмотров
- DANNY WORSNOP309 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
12 лет назад
Юлия очень чуткий и терпеливый дизайнер! Заказанный мной макет выполнила в оговоренные сроки и с правкой всех замечаний!
Ответный отзыв
Очень положительный заказчик.
$35
10 баллов
12 лет назад
Все понравилось.
Ответный отзыв
Приятный во всех отношения заказчик. Рекомендую.
$15
10 баллов
12 лет назад
Было приятно сотрудничать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень компетентный и ответственный заказчик. Приятно было сотрудничать.
$1000
10 баллов
12 лет назад
Все сделано с учетом пожеланий и в максимально короткие сроки. Буду обращаться и в будущем. +10 Вам и спасибо за качественную работу!!!
Ответный отзыв
Ответственный и приятный в общении человек. Рекомендую.