nikakayua

Юлия nikakayua

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дизайнер и иллюстратор

Высшее профессиональное образование.

Опыт работы в рекламном агентстве

Владение графическими редакторами

Умение рисовать от руки

Ответственность, исполнительность

Пишите на почту [email protected]

Портфолио

Отзывы заказчиков

Andry2013
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Макет буклета для сайта совместных покупок
Юлия очень чуткий и терпеливый дизайнер! Заказанный мной макет выполнила в оговоренные сроки и с правкой всех замечаний!
Очень положительный заказчик.
Ответный отзыв
lucky777
Дмитрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$35
10 баллов
12 лет назад
Открытка на 23 февраля
Все понравилось.
Приятный во всех отношения заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов
$15
10 баллов
12 лет назад
15 скетчей
Было приятно сотрудничать. Рекомендую!
Очень компетентный и ответственный заказчик. Приятно было сотрудничать.
Ответный отзыв
StylePRO-74
Валентин 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1000
10 баллов
12 лет назад
Дизайн для группы в ВК
Все сделано с учетом пожеланий и в максимально короткие сроки. Буду обращаться и в будущем. +10 Вам и спасибо за качественную работу!!!
Ответственный и приятный в общении человек. Рекомендую.
Ответный отзыв