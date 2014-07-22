Опыт работы:

Рекламное агенство ProvidActiv создание Банеров, лефлетов, визиток, календарей и т.д.

Образование:

Среднее, курсы по графике PhotoShop, CorelDrow

и Web - дизайн.

Деловые и личностные качества:

Трудолюбие, уровновешеность, ответственный и серьозный подход к работе, комуникабельность, желание к обучению в новых облостях.