Опыт работы:
Рекламное агенство ProvidActiv создание Банеров, лефлетов, визиток, календарей и т.д.
Образование:
Среднее, курсы по графике PhotoShop, CorelDrow
и Web - дизайн.
Деловые и личностные качества:
Трудолюбие, уровновешеность, ответственный и серьозный подход к работе, комуникабельность, желание к обучению в новых облостях.
Портфолио
- Заснеженная дорога.106 просмотров
- Коррекция цвета.145 просмотров
- Редактирование засвеченного фото.152 просмотра
- Двухместная лодка.153 просмотра
- Двух ярусная кровать.164 просмотра
- S7124 просмотра
- PrimaLux173 просмотра
- S7196 просмотров
- ComertBank182 просмотра
- ComertBank174 просмотра
- ComertBank218 просмотров
- ComertBank157 просмотров