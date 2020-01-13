nikell-28

Виктор nikell-28

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Broad Stack Developer

Никель Виктор Александрович

  • Full-Stack web-разработчик
Мужчина, 21 год, родился 31 марта 1998

Севастополь

+7 (989) 707-11-89  Telegram — предпочитаемый способ связи

[email protected]

Опыт работы: 4 года 5 месяцев

Занятость: проектная работа, частичная занятость

График работы: удаленная работа

Образование

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Шахты

Факультет Техники и Технологии, Прикладная информатика

2018-2023гг.

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Колледж экономики и сервиса

Факультет техники и технологии, Разработчик программного обеспечения

2014-2018гг.

Знание языков

Русский — Родной

Английский — Средний-технический

Ключевые навыки

  • Python
  • JavaScript
  • Linux
  • Git
  • SQL
  • Django Framework
  • PostgreSQL
  • MongoDB
  • Ajax
  • HTML5
  • CSS3
  • Docker
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Отзывы заказчиков

inoline
40 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
5 лет назад
Парсинг 2gis
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
religare7
47 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Программа сравнения двух ячеек
Виктор выполнил все досрочно! Рекомендую!
Остался доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв