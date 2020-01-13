Broad Stack Developer
Никель Виктор Александрович
- Full-Stack web-разработчик
Севастополь
+7 (989) 707-11-89 Telegram — предпочитаемый способ связи
Опыт работы: 4 года 5 месяцев
Занятость: проектная работа, частичная занятость
График работы: удаленная работа
Образование
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Шахты
Факультет Техники и Технологии, Прикладная информатика
2018-2023гг.
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты, Колледж экономики и сервиса
Факультет техники и технологии, Разработчик программного обеспечения
2014-2018гг.
Знание языков
Русский — Родной
Английский — Средний-технический
Ключевые навыки
- Python
- JavaScript
- Linux
- Git
- SQL
- Django Framework
- PostgreSQL
- MongoDB
- Ajax
- HTML5
- CSS3
- Docker
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
5 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$15
10 баллов
5 лет назад
Виктор выполнил все досрочно! Рекомендую!
Ответный отзыв
Остался доволен сотрудничеством.