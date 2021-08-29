Создам текст, который работает пока вы отдыхаете

Приветствую Вас!

Меня зовут Артём и я пишу продающие тексты для Вашего бизнеса.

Если Вам необходимо предоставить информацию понятно , лаконично и ярко , а результат - это целевое действие аудитории , то вы по адресу.

Почему целевые действия гарантированы?

Потому что мой текст управляет мышлением и поведением клиента. А работа с реальными клиентами - моя ежедневная практика.

Опыт в продажах:

- 7 лет

- b2c и b2b

- онлайн и офлайн

- розница и звонки

- входящий трафик и активные партнёрские продажи

- мелкие продажи и многомиллионные контракты.

Уверен мой продающий текст станет - Вашим Двигателем Прогресса.

Давайте сделаем это!