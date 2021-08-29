Создам текст, который работает пока вы отдыхаете
Приветствую Вас!
Меня зовут Артём и я пишу продающие тексты для Вашего бизнеса.
Если Вам необходимо предоставить информацию понятно, лаконично и ярко, а результат - это целевое действие аудитории, то вы по адресу.
Почему целевые действия гарантированы?
Потому что мой текст управляет мышлением и поведением клиента. А работа с реальными клиентами - моя ежедневная практика.
Опыт в продажах:
- 7 лет
- b2c и b2b
- онлайн и офлайн
- розница и звонки
- входящий трафик и активные партнёрские продажи
- мелкие продажи и многомиллионные контракты.
Уверен мой продающий текст станет - Вашим Двигателем Прогресса.
Давайте сделаем это!
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