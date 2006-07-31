Рекламное агентство «NIKA» успешно работает на рынке рекламы с 2002 года.

За четыре года работы нами накоплен большой опыт работы по продвижению торговых марок, товаров и услуг, созданию интернет сайтов, организации презентаций и разработки фирменного стиля. Многие из наших клиентов стали лидерами в своей отрасли.

Среди наших клиентов: Инвестиционно-строительная компания «СПК», група компаний «MULTITERM», охранные предприятия «Раскат» и «Технологии Безопасности», пассажирский перевозчик «Круиз Авто», компания «Автоспецсервис» и многие другие известные компании, организации и люди.