nikifak

Агентство Рекламное nikifak

 
NaN летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Рекламное агентство «NIKA» успешно работает на рынке рекламы с 2002 года.

За четыре года работы нами накоплен большой опыт работы по продвижению торговых марок, товаров и услуг, созданию интернет сайтов, организации презентаций и разработки фирменного стиля. Многие из наших клиентов стали лидерами в своей отрасли.

Среди наших клиентов: Инвестиционно-строительная компания «СПК», група компаний «MULTITERM», охранные предприятия «Раскат» и «Технологии Безопасности», пассажирский перевозчик «Круиз Авто», компания «Автоспецсервис» и многие другие известные компании, организации и люди.

  • Наполнение сайта

    Нужен, человек, проживающий в городе СПб, который сможет привести сайт в порядок. - наполнение сайта - форматирование готовых текстов Срочно!

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание логотипа для компании

    Проводится тендер на создание логотипа для компании, после чего нужно будет разрабатывать фиременный стиль и сайт!Нужен дизайнер из СПб!!!! Логотип нужен к среде!!!!! Срочно!!!

    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • SEO

    Работа на дому, периодически требуется телефонный разговор с ведущим проекта либо заказчиком. Оплата производится сразу ( 2-3 дня ) после утверждения заказчиком, в случае если в договоре с заказчиком есть сроки оплаты о них ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайнер

    Работа на дому, периодически требуется телефонный разговор с ведущим проекта либо заказчиком. Оплата производится сразу ( 2-3 дня ) после утверждения заказчиком, в случае если в договоре с заказчиком есть сроки оплаты о них ...

    HTML
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайнер, верстальщик

    разработка и дизайн сайтов , разработка фирменного стиля, оплата после каждого заказа. дизайн сайта от 1000 до 2000 руб верстка шаблона от 300 до 1000 руб разработка фирменного стиля от 1000 до 2000 руб. качество требуется среднее по ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Раскрутка ресурса

    требуется конкретное предложение по раскрутке и оптимизации сайта http://www.diesel-bosch.ru/ желательно подробная смета... интересует любой из методов интернет рекламы, но только с описанием и гарантией определенного результата [email protected]

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • WEB Designer

    $500

    Дизайнер (Только Санкт-петербург) навыки оптимизации, верстка, Flash немного, баннеры немного.

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    17 лет назад