Нужно создать логотип, визитку, бланк А4
Агентство Рекламное nikifaknikifak
Рекламное агентство «NIKA» успешно работает на рынке рекламы с 2002 года.
За четыре года работы нами накоплен большой опыт работы по продвижению торговых марок, товаров и услуг, созданию интернет сайтов, организации презентаций и разработки фирменного стиля. Многие из наших клиентов стали лидерами в своей отрасли.
Среди наших клиентов: Инвестиционно-строительная компания «СПК», група компаний «MULTITERM», охранные предприятия «Раскат» и «Технологии Безопасности», пассажирский перевозчик «Круиз Авто», компания «Автоспецсервис» и многие другие известные компании, организации и люди.
- Логотипы и Знаки79 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен, человек, проживающий в городе СПб, который сможет привести сайт в порядок. - наполнение сайта - форматирование готовых текстов Срочно!Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно разработать дизайн визитки 4+0 и листовки А6 1+0! Срочно!!!! Дизайнеры СПб!Фирменный стиль21 заявкаЗакрыт17 лет назад
Проводится тендер на создание логотипа для компании, после чего нужно будет разрабатывать фиременный стиль и сайт!Нужен дизайнер из СПб!!!! Логотип нужен к среде!!!!! Срочно!!!Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен человек, проживающий в СПб, который занимается раскруткой сайтов, контекстной рекламой и т.д. Срочно!Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт17 лет назад
Работа на дому, периодически требуется телефонный разговор с ведущим проекта либо заказчиком. Оплата производится сразу ( 2-3 дня ) после утверждения заказчиком, в случае если в договоре с заказчиком есть сроки оплаты о них ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Работа на дому, периодически требуется телефонный разговор с ведущим проекта либо заказчиком. Оплата производится сразу ( 2-3 дня ) после утверждения заказчиком, в случае если в договоре с заказчиком есть сроки оплаты о них ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт17 лет назад
разработка и дизайн сайтов , разработка фирменного стиля, оплата после каждого заказа. дизайн сайта от 1000 до 2000 руб верстка шаблона от 300 до 1000 руб разработка фирменного стиля от 1000 до 2000 руб. качество требуется среднее по ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт17 лет назад
требуется конкретное предложение по раскрутке и оптимизации сайта http://www.diesel-bosch.ru/ желательно подробная смета... интересует любой из методов интернет рекламы, но только с описанием и гарантией определенного результата [email protected]Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт17 лет назад
- $300
Создание 3 D презентации3D-графика20 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Дизайнер (Только Санкт-петербург) навыки оптимизации, верстка, Flash немного, баннеры немного.Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Создание web сайтов, разработка фирменного стиля, работать можно на дому оклад от 5000-15000 руб.Веб-программированиенет заявокЗакрыт18 лет назад