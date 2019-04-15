Front-end з мене, задоволений клієнт - Ви =)

Опыт работы:

Верстка - 10 лет;

ReactJS- 4 года;

Я професійний фронтенд-розробник з досвідом роботи в області веб-розробки більше 10 років. Мої головні навики включають ReactJS, Redux, React-native, HTML5, CSS, CSS3, SCSS, SASS, Less, BEM, JavaScript, TypeScript, jQuery, Bootstrap, Gulp і Git.

ReactJS - це мій основний інструмент для розробки веб-додатків, які забезпечують швидкість, надійність і відмінний користувацький досвід. Я вмію ефективно використовувати Redux, щоб керувати станом додатка і допомогти зберегти час та зусилля при розробці.

React-native дозволяє мені створювати мобільні додатки для Android та IOS з використанням ReactJS, що дає мені можливість забезпечити переносимість і легкість розробки на різних платформах.

Я вмію використовувати HTML5 і CSS, щоб створювати красиві та функціональні веб-сайти. Я також добре знайомий зі SCSS, SASS, Less і BEM, що дозволяє мені створювати високоякісний та зрозумілий код.

Моя експертиза в JavaScript та TypeScript допомагає мені створювати ефективні та швидкі додатки, які можуть забезпечити відмінний користувацький досвід. Я також вмію використовувати jQuery та Bootstrap для створення зручних та легких використання веб-сайтів.

Я володію досвідом використання Gulp для автоматизації рутинних задач, що допомагає мені зосередитися на більш важливих завданнях. І, нарешті, я добре знайомий з Git, що дозволяє мені зберігати код у безпечному місці, співпрацювати з іншими розробниками та здійснювати версіонування мого коду.

Мої навички веб-розробки дозволяють мені створювати високоякісні, ефективні та красиві веб-додатки, що можуть забезпечити користувачам відмінний досвід. Я завжди готовий взяти на себе нові завдання та використовувати свої навички для їх вирішення.

Якщо вам потрібен професійний фронтенд-розробник з досвідом використання ReactJS, Redux, React-native, HTML5, CSS, CSS3, SCSS, SASS, Less, BEM, JavaScript, TypeScript, jQuery, Bootstrap, Gulp та Git, то звертайтеся до мене! Я завжди готовий допомогти вам з вашими проектами та забезпечити їх високу якість та швидкість виконання.