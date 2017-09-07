nikirof

Никита nikirof

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Sanitar_44
Андрей 
31 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Python (Реализация поиска информации)
Python
Быстро четко с соблюдением сроков выполнил поставленные задачи. Приятный в общении. Рекомендую.
Кратко, четко, по делу. Сверх указанного в проекте ТЗ требований к работе не выдвигал, оплатил сразу как проект привели в полное соответствие техзаданию(на момент сдачи имелись некоторые недочеты с моей стороны). Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Веб-программирование
1 отзыв
$10/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга