Кратко, четко, по делу. Сверх указанного в проекте ТЗ требований к работе не выдвигал, оплатил сразу как проект привели в полное соответствие техзаданию(на момент сдачи имелись некоторые недочеты с моей стороны). Рекомендую к сотрудничеству.