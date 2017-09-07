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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
8 лет назад
Python
Быстро четко с соблюдением сроков выполнил поставленные задачи. Приятный в общении. Рекомендую.
Ответный отзыв
Кратко, четко, по делу. Сверх указанного в проекте ТЗ требований к работе не выдвигал, оплатил сразу как проект привели в полное соответствие техзаданию(на момент сдачи имелись некоторые недочеты с моей стороны). Рекомендую к сотрудничеству.
Веб-программирование
1 отзыв
$10/час
от $5от 1 часа
нет рейтинга