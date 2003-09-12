Никита Фёдоров nikita_fedorovnikita_fedorov
20 летКазахстан/Павлодар
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
ВЁРСТКА HTML5/CSS3!!! Современная, Адаптивная,Кроссбраузерная.
Мои умения , навыки:
- HTML5,
- CSS3,SCSS,SASS,
- jQuery,
- Gulp,
- Slick Slide, Fancybox,
- Flexbox,Grid Layout,
- БЭМ,
- Адаптивная/Отзывчивая верстка,
- Кроссбраузерность
Готов в течение недели после передачи вёрстки бесплатно исправить свои ошибки которые могли быть пропущены при приёме работы.
Возможные правки по макету которых не было в Техническом Задании готов внести бесплатно по ходу выполнения работы.
Готовый сайт проверяю с помощью google page speed и w3c.
КОНТАКТЫ:
Email: [email protected]
Оплата возможна на: QIWI,WebMoney,Visa
ВСЕГДА РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ !
Портфолио
- Адаптивная вёрстка сайта Foodhub14 просмотров
- LandingPage Адаптивная вёрстка16 просмотров
- Адаптивная вёрстка Интернет магазина fleetster13 просмотров
- LandingPage, Адаптивная вёрстка сайта NFT14 просмотров