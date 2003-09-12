ВЁРСТКА HTML5/CSS3!!! Современная, Адаптивная,Кроссбраузерная.

Мои умения , навыки:

- HTML5,

- CSS3,SCSS,SASS,

- jQuery,

- Gulp,

- Slick Slide, Fancybox,

- Flexbox,Grid Layout,

- БЭМ,

- Адаптивная/Отзывчивая верстка,

- Кроссбраузерность

Готов в течение недели после передачи вёрстки бесплатно исправить свои ошибки которые могли быть пропущены при приёме работы.

Возможные правки по макету которых не было в Техническом Задании готов внести бесплатно по ходу выполнения работы.

Готовый сайт проверяю с помощью google page speed и w3c.

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Email: [email protected]

Оплата возможна на: QIWI,WebMoney,Visa

ВСЕГДА РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ !