Привет, я дизайнер-иллюстратор – последнее время работаю больше всего иллюстратором детских книг =)

Коммерческой иллюстрацией занимаюсь с 2011 года, проиллюстрировал две вышедшие в свет книжки в России и США, сотрудничаю с несколькими агентствами и издательствами из разных стран мира.

Веб-дизайном более не занимаюсь!

ССЫЛКИ:

http://www.behance.net/nikitabeloff

http://illustrators.ru/users/nikitabeloff/portfolio

https://www.facebook.com/nikitabeloff

http://dribbble.com/nikitabeloff

Предпочтительный вид связи: [email protected]