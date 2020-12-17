Привет, я дизайнер-иллюстратор – последнее время работаю больше всего иллюстратором детских книг =)
Коммерческой иллюстрацией занимаюсь с 2011 года, проиллюстрировал две вышедшие в свет книжки в России и США, сотрудничаю с несколькими агентствами и издательствами из разных стран мира.
Веб-дизайном более не занимаюсь!
ССЫЛКИ:
http://www.behance.net/nikitabeloff
http://illustrators.ru/users/nikitabeloff/portfolio
https://www.facebook.com/nikitabeloff
http://dribbble.com/nikitabeloff
Предпочтительный вид связи: [email protected]
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