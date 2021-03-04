Переводы с английского на русский и наоборот
Доброго времени суток! - Учусь в Великобритании в университете по направлению "Маркетинг и Менеджмент"
- В связи с пандемией, нахожусь в Москве и свободное время посвящаю репетиторству с детьми.
- Мой профиль это - английский язык (подготовка к экзаменам + разговорный) и история. Есть свои собственные методики и материалы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ
- Первое занятие 30 минут бесплатное
- Перевожу тексты с английского на русской и обратно.
- Примеры переводов в профиле. Буду рад Вашим откликам!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Перевод текста с Английского на Русский124 просмотра