Переводы с английского на русский и наоборот

Доброго времени суток! - Учусь в Великобритании в университете по направлению "Маркетинг и Менеджмент"

- В связи с пандемией, нахожусь в Москве и свободное время посвящаю репетиторству с детьми.

- Мой профиль это - английский язык (подготовка к экзаменам + разговорный) и история. Есть свои собственные методики и материалы для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ

- Первое занятие 30 минут бесплатное

- Перевожу тексты с английского на русской и обратно.

- Примеры переводов в профиле. Буду рад Вашим откликам!