nikitats1299

Энергичный студент, в настоящее время заканчивающий диплом магистра in Finance в Варшаве, готов быстро и качественно решить вашу задачу.

Меня зовут Никита Цыганков. В настоящее время я зачислен на заочное отделение на степень магистра финансов и бухгалтерского учета в бизнес-школе Kozminski, которая является лучшим университетом Польши. Я получил степень бакалавра in Business Administration со средним балом 4,4. Во время учебы я участвовал в нескольких стартап конкурсах, таких как Red Bull, Leothon и EY. Занял 5-е место в RedBull и 3-е место в Leothon. Кроме того, я провел семестр в бизнес-школе Neoma в качестве студента по обмену во Франции, и в результате имею хороший уровень французского языка. Стажировался в Philip Morris International, где получил отличные результаты и хорошие рекомендации. Более того, я проработал год в своей компании, в которой помогал другим компаниям в экспорте различных видов продукции из Китая, Украины и Польши. Кроме того, у меня есть опыт академического и официального перевода. Прохожу различных курсов на Coursera для развития моих ИТ-навыков.