nikitos93

Никита nikitos93

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Готов к сотрудничеству!

Отзывы заказчиков

StrangePower
Иван 
28 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Простой логотип для сайта
Сделал быстро и качественно, работа понравилась
Все отлично,рекомендую.
Ответный отзыв
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нет отзывов
от $5
от 1 дня
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