nikittilda

РАЗРАБОТКА САЙТОВ Тильда (Tilda) под ключ 🔑
Приветствую Меня зовут Никита, я занимаюсь веб-разработкой сайтов на профессиональном уровне.
Моя главная миссия - сделать сайт, который привлечёт к вашему бизнесу как можно больше клиентов. И я вам помогу в этом, поскольку я владею достаточными знаниями и нужными инструментами.
Мой Инстаграм с работами:
https://www.instagram.com/imb.websites/
Портфолио:
Видеоразбор сайта: https://youtu.be/XCznnFDVUcw
2) http://imbweb.tilda.ws/gamecafeus
Видеоразбор сайта: https://youtu.be/pBLPUE_0OB4
3) https://youtu.be/UE3WI_Qk4ns
Для связи: звоните на мобильный или моя почта [email protected]
Цену и сроки уже обсудим при личной беседе.