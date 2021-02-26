nikittilda

РАЗРАБОТКА САЙТОВ Тильда (Tilda) под ключ 🔑

Приветствую Меня зовут Никита, я занимаюсь веб-разработкой сайтов на профессиональном уровне.

Моя главная миссия - сделать сайт, который привлечёт к вашему бизнесу как можно больше клиентов. И я вам помогу в этом, поскольку я владею достаточными знаниями и нужными инструментами.

Мой Инстаграм с работами:

https://www.instagram.com/imb.websites/

Портфолио:

1) http://imbweb.tilda.ws/

Видеоразбор сайта: https://youtu.be/XCznnFDVUcw

2) http://imbweb.tilda.ws/gamecafeus

Видеоразбор сайта: https://youtu.be/pBLPUE_0OB4

3) https://youtu.be/UE3WI_Qk4ns

Для связи: звоните на мобильный или моя почта [email protected]

Цену и сроки уже обсудим при личной беседе.