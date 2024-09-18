Видеомонтаж, озвучивание, закадровый голос

Добрый день!

Было бы интересно поработать с вами!

Монтажом видео, озвучкой и обработкой звука занимаюсь с 2013 года, в основном для Youtube. Если нужно, могу прислать примеры старых работ или сделать тестовое задание.

Работаю в основном в Adobe Premiere, After Effects, Audition, а так же в Sony Vegas.

Надеюсь на долгосрочное сотрудничество, пишите!