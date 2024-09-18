Видеомонтаж, озвучивание, закадровый голос
Добрый день!
Было бы интересно поработать с вами!
Монтажом видео, озвучкой и обработкой звука занимаюсь с 2013 года, в основном для Youtube. Если нужно, могу прислать примеры старых работ или сделать тестовое задание.
Работаю в основном в Adobe Premiere, After Effects, Audition, а так же в Sony Vegas.
Надеюсь на долгосрочное сотрудничество, пишите!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Озвучка и перевод105 просмотров
- Реклама timecoin80 просмотров
- Рассказ92 просмотра
- Рассказ93 просмотра
- Перевод и озвучка на английский68 просмотров
- Перевод и озвучка76 просмотров
- Рассказ71 просмотр
- Рассказ60 просмотров
- История79 просмотров
- Реклама Facebook82 просмотра
- Рекламный анимационный ролик90 просмотров
- Озвучка мотивационного ролика92 просмотра