Wordpress разработчик. Интернет-магазины, лендинги
Разработка сайтов на Wordpress (Woocommerce)
1) Лендинг
2) Интернет-магазин
3) База недвижимости
Рад изучать и работать с чем-то новым.
Выполню ваш заказ под ключ и в оговоренные сроки. Ответственный подход.
После завершения проекта передаю вам инструкцию по пользованию сайтом.
Портфолио
- Redico.ru | Сертификация и лицензирование20 просмотров
- Geolands.ge | Продажа земельных участков32 просмотра
- Ruaandrua.com | Лендинг дизайнеров15 просмотров
- Atflat.ge | База квартир в Тбилиси20 просмотров
- Fitpit.ge | Магазин спортивного питания16 просмотров
- Sparta.ge | Фитнес-клуб в Батуми15 просмотров
- Интернет-магазин Fillerhouse26 просмотров
- Babybook.ge | Интернет-магазин детских книг29 просмотров
- Profstartup.ru | Программа профиориентации33 просмотра
- Сериал «Викинги»16 просмотров