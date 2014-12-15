Профессиональныенавыки:

Системный администратор,большие сети более 100компьютеров,2 человека в подчинении,видеонаблюдение,система контроля доступа –

проходные,резервное копирование,система досткпа в интернет – freebsd и др, принтеры – заправка,ремонт‚ опыт создания сайтов под ключ, особенно WordPress, программирование Delphi Visual Basic, настройщик компьютеров.Сопровождение1с7 и 1с8 обновление,небольшие правки.Настроука и сборка серверов и компьютеров

из комплектующих.Настройка кластера из серверов.Источники резервного питания на

большое время для серверной комнаты.Опыт с Linux.Создание расперделеннойсети сбора данных на сервер учета от теплосчетчиков Барнаул.Терминальные системы,citrix,недорогие станции дляклиентов из бу компьютеров из европы.

Электронная почта: [email protected]

ICQ: 681071467

SCYPE: niknik6331

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