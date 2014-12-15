niknik6332

Геннадий niknik6332

 
53 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Профессиональныенавыки:

Системный администратор,большие сети более 100компьютеров,2 человека в подчинении,видеонаблюдение,система контроля доступа –

проходные,резервное копирование,система досткпа в интернет – freebsd и др, принтеры – заправка,ремонт‚ опыт создания сайтов под ключ, особенно WordPress, программирование Delphi Visual Basic, настройщик компьютеров.Сопровождение1с7 и 1с8 обновление,небольшие правки.Настроука и сборка серверов и компьютеров

из комплектующих.Настройка кластера из серверов.Источники резервного питания на

большое время для серверной комнаты.Опыт с Linux.Создание расперделеннойсети сбора данных на сервер учета от теплосчетчиков Барнаул.Терминальные системы,citrix,недорогие станции дляклиентов из бу компьютеров из европы.

Электронная почта: [email protected]

ICQ: 681071467

SCYPE: niknik6331

Портфолио в интернет -http://freelancehunt.com/freelancer/niknik633.html?quickjump

Отзывы заказчиков

Talari
43 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Упростить корзину VM на Joomla 2,5
Joomla
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