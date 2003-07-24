SMM-специалист

Привет, дорогой Клиент! Меня зовут Никита, я SMM-специалист.Проживаю в г.Новосибирск. Я уверен в своей способности продвигать твои проекты, с помощью огромного арсенала моих услуг, таких как разработка концепции аккаунтов, таргетинг, стратегии, анализа целевой аудитории и сегментировании, контент плана для каждого из плейсментов, написание текстов , создания уникального и эффектного фота\видео контента, сопровождение бренда в соц.сетях, анализа конкурентов и многих других услуг, которые я предоставлю тебе при личном общении. P.s в команде присутствует трудолюбивый дизайнер) Почему стоит рассмотреть мою кандидатуру?1.Подхожу к проекту индивидуально, без шаблонов и заготовок.2.Быстро адаптируюсь и готов к экспериментам.3.Постоянно повышаю свою квалификацию.Сейчас я стою на пути развития и набора бесценного опыта, поэтому мы будем работать по лоу-прайсу)