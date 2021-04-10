nikolay_chatbots

Разработка чат-ботов

С помощью внедрения чат-ботов мы помогаем предпринимателям решить проблему холодных заявок, медленных ответов менеджеров и маленьких конверсий всего за 1 неделю

Закажите бесплатный zoom-созвон с нашим руководителем и за пол часа мы подготовим план по увеличению прибыли Вашего бизнеса.

Что Вы получите:

1. Персональная разработка алгоритма чат-бота и самого чат-бота;

2. Маркетинговый анализ Вашего бизнеса, поиск узких горлышек;

3. Увеличение конверсий, благодаря скорости ответа чат-бота;

4. Автоматизация прогрева клиента, сбора заявок, воронки продаж, сбора NPC;

5. Общение с клиентов независимо от его часового пояса 24/7/365.

После zoom-созвона получите любой бонус на выбор:

- Дополнительный 1 месяц обслуживания бесплатно;

- Скидка 15% на любую нашу услугу;

- Набор чек-листов для предпринимателя

Акция действует до 10.04.2021