nikolay_chatbots

С помощью внедрения чат-ботов мы помогаем предпринимателям решить проблему холодных заявок, медленных ответов менеджеров и маленьких конверсий всего за 1 неделю
Закажите бесплатный zoom-созвон с нашим руководителем и за пол часа мы подготовим план по увеличению прибыли Вашего бизнеса.
Что Вы получите:
1. Персональная разработка алгоритма чат-бота и самого чат-бота;
2. Маркетинговый анализ Вашего бизнеса, поиск узких горлышек;
3. Увеличение конверсий, благодаря скорости ответа чат-бота;
4. Автоматизация прогрева клиента, сбора заявок, воронки продаж, сбора NPC;
5. Общение с клиентов независимо от его часового пояса 24/7/365.
После zoom-созвона получите любой бонус на выбор:
- Дополнительный 1 месяц обслуживания бесплатно;
- Скидка 15% на любую нашу услугу;
- Набор чек-листов для предпринимателя
Акция действует до 10.04.2021