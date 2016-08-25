nikolayomelin

Николай nikolayomelin

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
A potentia ad actum

Отзывы заказчиков

UlianaNigma
Ульяна 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$7
9 баллов
9 лет назад
Корпоративная презентация для компании с инфографикой
Перспективный и амбициозный дизайн, кому свежих идей - рекомендую.
Хороший заказчик и правки интересные.
Ответный отзыв