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Николай
nikolayomelin
nikolayomelin
30 лет
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
9 лет назад
1 отзыв
A potentia ad actum
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Ульяна
UlianaNigma
40 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 отзывов
$7
9 баллов
9 лет назад
Корпоративная презентация для компании с инфографикой
Перспективный и амбициозный дизайн, кому свежих идей - рекомендую.
Хороший заказчик и правки интересные.
Ответный отзыв
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Отзывы заказчиков
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