nikoturkey

Ваш проект - мой проект.

Добрый день, меня зовут Николай.

Ведущий/сценарист/ продюсер частных event - событий - с 2012 года - настоящее время

​2017 гг - настоящее время - написание продающих текстов, презентация продуктов, коучинг.

​2016 - 2017 - авторское кулинарное шоу, результат - компетенции в создании логотипов, превью, статьи, анонсы.

2014-2017 - руководитель ЦСК университета - сценарии, события, концерты, проведение. Написание превью, раскадровка съемок, копирайтинг, статьи.

​2014-2016 годы - Работа на радио ведущим. Главное студенческое радио Красноярска. Прямые эфиры, запись подкастов.

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​Хобби в течение жизни были разные. В результате появились компетенции в:

​стихосложении

​написании юмористических тестов

​написание песен под мелодию

​Из достижений в хобби: несколько сборников стихов, два музыкальных альбома

Готов браться за ваш проект и заниматься им, как своим родным.