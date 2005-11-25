niksen

Гость niksen

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
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  • Баннеры 468x60 и 100x100

    $20

    Два баннера - размером 468x60 и 100x100. Gif. Анимация. Для сайта, торгующего скрэтч-картами (prepaid) в онлайне. Идеи нет, надо придумать. Оба баннера могут быть выполнены в одном стиле и содержать одну и ту же идею.

    Баннеры33 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • 2 иконки попиксельно

    $8

    Нужно сделать 2 иконки (возможно, больше) попиксельно, размером 23x23 пикс. Оплата - по $4 каждая. Пожалуйста, приводите ссылки на ранее нарисованные вами иконки.

    Иконки и Пиксель-арт9 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Дизайн скрэтч-карты

    $30

    Дизайн скрэтч-карты. Видение того, как это должно выглядеть, есть. Задача заключается в том, чтобы расположить элементы (сделать композицию), дополнить некоторыми деталями, подобрать цвета (4 цветовых схемы для 4-х разных номиналов карт) и реализовать это в ...

    Дизайн продукции21 заявка
    Закрыт
    18 лет назад

  • Favicon.ico для сайта (иконка 16x16)

    $3

    Для сайта http://owebmoney.ru нужно сделать favicon.ico (иконка, которая показывается в IE в Закладках возле сайта) из имеющегося gif-образца. Образец здесь - http://owebmoney.ru/glaz.gif Размер иконки - 16x16. Формат - ico или gif. Поскольку размер очень мал, нужно отрисовать ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • 9 иконок 16x16 пикселей

    $9

    Необходимо сделать 9 иконок размером 16x16 пикселей (формат gif) для каталога сайтов http://top.owebmoney.ru/. Иконки будут обозначать разделы каталога - Обменные пункты, Магазины, Услуги и сервисы и т.д. Оплата - по 1 долл за иконку. Нужны авторские оригинальные ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад