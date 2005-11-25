Два баннера - размером 468x60 и 100x100. Gif. Анимация. Для сайта, торгующего скрэтч-картами (prepaid) в онлайне. Идеи нет, надо придумать. Оба баннера могут быть выполнены в одном стиле и содержать одну и ту же идею.