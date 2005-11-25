Два баннера - размером 468x60 и 100x100. Gif. Анимация. Для сайта, торгующего скрэтч-картами (prepaid) в онлайне. Идеи нет, надо придумать. Оба баннера могут быть выполнены в одном стиле и содержать одну и ту же идею.
- $20Баннеры33 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $8
Нужно сделать 2 иконки (возможно, больше) попиксельно, размером 23x23 пикс. Оплата - по $4 каждая. Пожалуйста, приводите ссылки на ранее нарисованные вами иконки.Иконки и Пиксель-арт9 заявокЗакрыт18 лет назад
- $30
Дизайн скрэтч-карты. Видение того, как это должно выглядеть, есть. Задача заключается в том, чтобы расположить элементы (сделать композицию), дополнить некоторыми деталями, подобрать цвета (4 цветовых схемы для 4-х разных номиналов карт) и реализовать это в ...Дизайн продукции21 заявкаЗакрыт18 лет назад
- $3
Для сайта http://owebmoney.ru нужно сделать favicon.ico (иконка, которая показывается в IE в Закладках возле сайта) из имеющегося gif-образца. Образец здесь - http://owebmoney.ru/glaz.gif Размер иконки - 16x16. Формат - ico или gif. Поскольку размер очень мал, нужно отрисовать ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен18 лет назад
- $9
Необходимо сделать 9 иконок размером 16x16 пикселей (формат gif) для каталога сайтов http://top.owebmoney.ru/. Иконки будут обозначать разделы каталога - Обменные пункты, Магазины, Услуги и сервисы и т.д. Оплата - по 1 долл за иконку. Нужны авторские оригинальные ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен18 лет назад
Необходимо проверить 2 сайта (PHP+MySQL) на уязвимости, "дыры". Требуется отличное знание PHP и SQL, хорошее понимание скриптовой безопасности (SQL-инъекции и т.д.).Тестирование сайтов15 заявокЗакрыт18 лет назад