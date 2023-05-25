Давайте познакомимся!
Всем привет! Меня зовут Нина. Я уже могу создавать сайты, которые выглядят современно и отвечают самым актуальным требованиям. Я знаю, как создавать сайты, которые адаптивны для всех типов экранов, чтобы гарантировать, что пользователи имеют хороший опыт пользования сайтом. Я всегда мечтала создавать красивые, а самое главное удобные веб-сайты, но давайте будем честны, мои ранние попытки были больше похожи на крушение поезда, чем на шедевр. Но спустя время и пройденные курсы у меня начало получаться и даже неплохо. А это значит, что я готова делать вам сайты, визитки, баннеры, которые будут не только красивыми, а полезными для вас.
Я против войны в Украине!
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#575
рейтинг фрилансера
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Портфолио
- Лендинг студи дизайна интерьеровнет просмотров
- Dashboardнет просмотров
Отзывы заказчиков
$110
10 баллов
2 года назад
Создание лендингов
Девушка вежливая, все правки внесла быстро и работа супер получилась, буду обращаться еще)
Ответный отзыв
спасибо большое, было приятно с вами поработать