Образование: Средне-Техническое, окончил Автотранспортный колледж по специальности Оператор ЭВМ.
Дополнительная квалификация : программирование в среде 1С (институт информационных технологий, окончил 10.01.2002)
Владение иностранными языками: технический английский, письменный
англ. (сложные предложения собираю в переводчике X-translator).
Личные качества: обучаемость, пунктуальность, тактичность.
Проф. Принадлежность:
Создание и обслуживание локально-вычислительной сети.
Работа в операционных системах windows 95/98/2000 pro/2000 server/XP
/2003 server, установка настройка программного обеспечения.
Имею навыки работы в MS Office (word, excel, access, power point), 1C Предприятие , почтовых программах ,
Citrix Meta Frame (ISA), WinRoute, DNS, DHCP, WINS, клиент-банк и
многое другое.
Работа в операционных системах Unix FreeBSD 4.x 5.x установка и
настройка : маршрутизатора, вэб-сервера (apache), ftp-сервера
(ptoftpd), прокси (squid),my sql,php,почта
(exim(smtp),postfix(smtp),dbmail(pop3,imap),qpopper(pop3),clamd(антивирус), amavisd(interface between mailer (MTA) and content checkers),
samba, подсчет трафика (netams, trafd),сервер времени (ntpd)
настройка безопасности (ipfw, snort, arpwatch, sysctl etc).
Ради любопытства настраивал vpn сервер mpd.
Поддержка сайта : HTML , PHP , POSTGRESQL, INTERBASE, MySQL ,htaccess,java-script.
Доп. PERL, SHELL