nirex

Гость nirex

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
19 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Образование: Средне-Техническое, окончил Автотранспортный колледж по специальности Оператор ЭВМ.

Дополнительная квалификация : программирование в среде 1С (институт информационных технологий, окончил 10.01.2002)

Владение иностранными языками: технический английский, письменный

англ. (сложные предложения собираю в переводчике X-translator).

Личные качества: обучаемость, пунктуальность, тактичность.

Проф. Принадлежность:

Создание и обслуживание локально-вычислительной сети.

Работа в операционных системах windows 95/98/2000 pro/2000 server/XP

/2003 server, установка настройка программного обеспечения.

Имею навыки работы в MS Office (word, excel, access, power point), 1C Предприятие , почтовых программах ,

Citrix Meta Frame (ISA), WinRoute, DNS, DHCP, WINS, клиент-банк и

многое другое.

Работа в операционных системах Unix FreeBSD 4.x 5.x установка и

настройка : маршрутизатора, вэб-сервера (apache), ftp-сервера

(ptoftpd), прокси (squid),my sql,php,почта

(exim(smtp),postfix(smtp),dbmail(pop3,imap),qpopper(pop3),clamd(антивирус), amavisd(interface between mailer (MTA) and content checkers),

samba, подсчет трафика (netams, trafd),сервер времени (ntpd)

настройка безопасности (ipfw, snort, arpwatch, sysctl etc).

Ради любопытства настраивал vpn сервер mpd.

Поддержка сайта : HTML , PHP , POSTGRESQL, INTERBASE, MySQL ,htaccess,java-script.

Доп. PERL, SHELL

PHPMySQLPostgreSQLHTMLApachePerlFreeBSDСайт на PHP