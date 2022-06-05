Frontend-разработчик

Я Николай, мне 20 лет и я занимаюсь коммерческой веб-разработкой более 2 лет.

Я специализируюсь на frontend-разработке и имею грейд middle-frontend-разработичка.

На данный момент я работаю в веб-студии Webest, но также берусь за различные проекты, где требуется работа frontend-разработчика или необходимо грамотно сверстать сайт.

В стек моих технологий входит: HTML, CSS, JAVA SCRIPT, JQUERY, WEBPACK, GULP, SASS, SCSS, PUG(JADE), GIT, REACT. Так же я могу настроить большинство популярных CMS таких как Wordpress, Joomla и Bitrix.

Вы можете ознакомиться с моим портфолио в профиле github: https://github.com/niskofly/niskofly.

Если вы хотите более наглядно ознакомиться с моими работами, то вот пример некоторых из них:

https://xn--80ajbtev1d0b.net/

https://headin.pro/

https://mega-pak.ru/

https://vetlavka.ru/