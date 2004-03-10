Графический дизайнер, веб-дизайнер

Привет Меня зовут Римма, я графический & веб-дизайнер.

Чем я могу тебе помочь?

дизайн лендинга / многостраничного сайта

верстка сайта в Tilda

дизайн инфопродуктов: гайды, чеклисты, презентации и т.д.

креативность и творческий подход - моё все

благодаря своему перфекционизму, ответственности и пунктуальности делаю все качественно и в срок

индивидуальный подход к каждому клиенту

Работаю в Adobe Photoshop, Figma, Tilda.

Контакты: