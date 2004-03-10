niswgi

Римма Еникеева niswgi

 
19 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графический дизайнер, веб-дизайнер

Привет Меня зовут Римма, я графический & веб-дизайнер.

Чем я могу тебе помочь?

  • дизайн лендинга / многостраничного сайта
  • верстка сайта в Tilda
  • дизайн инфопродуктов: гайды, чеклисты, презентации и т.д.
Почему именно я?

  • креативность и творческий подход - моё все
  • благодаря своему перфекционизму, ответственности и пунктуальности делаю все качественно и в срок
  • индивидуальный подход к каждому клиенту
Работаю в Adobe Photoshop, Figma, Tilda.

Контакты:

Дизайн лендингаВерстка сайтаFigmaTilda