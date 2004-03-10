Графический дизайнер, веб-дизайнер
Привет Меня зовут Римма, я графический & веб-дизайнер.
Чем я могу тебе помочь?
- дизайн лендинга / многостраничного сайта
- верстка сайта в Tilda
- дизайн инфопродуктов: гайды, чеклисты, презентации и т.д.
- креативность и творческий подход - моё все
- благодаря своему перфекционизму, ответственности и пунктуальности делаю все качественно и в срок
- индивидуальный подход к каждому клиенту
Контакты:
- Instagram: @niswgi.design
- Telegram: @niswgi
Действие аккаунта приостановлено!