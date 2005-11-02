nit-iv

Гость nit-iv

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Маленькое изменение php скрипта

    маленькое изменение php скрипта интернет-сайта etov.msk.ru - а именно -чтобы когда открывалась страница конкретного товара например http://etov.msk.ru/buy.php?tovid=1007 то кроме информации о нем высвечивалась картинка (в данно примере обложка книги ), которую продавец внес при пополнении товара ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Редизайн сайта

    $50

    Редизайн сайта etov.msk.ru цена 1000 структура : баннер сверху все иконки поменять на более интересные могу дать шаблон сайта, который я купил - надо надеть его на мой сайт заплачу за это 700 рублей - срок работы 2-3 дня

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание 1 страничеку сайта медицинской направленности

    $50

    Мне нужно создать сайт медицинской направленности всего одна страничка с описание программки (index.html) напишишите стоимость в html и стоимость во fleshe Только не пишите 1 $ такие предложения я даже не рассматриваю - пишите хотябы приблизительно сколько Вы ...

    HTML
    Дизайн сайтов55 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание простого сайта состоящего до 3 страничек

    $50

    Создание простого сайта состоящего из 2 страниц - главное, чтобы был оригинальный дизайн. тематика Стоматологическая - мне нужен интересненький сайт состоящий из 2 страничек. Экономический смысл сайта - продажа программы стоматологической направленности. 1 страничка - первая ...

    HTML
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание программы для стоматологов

    Должно быть : 1) Добавление нового клиента - введение ФИО - льготной категории - добавить/заменить фотографию 2) Поиск / редактирование клиента 3) Календарь (когда клиент записан на прием)/журнал записи 4) Напоминание 5) Вставка фотографии его снимков зубов 6) ...

    Настройка сервера/ПО37 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание электронного супермаркета (дополтительно)

    Создание электронного магазина с мгновенной доставкой 1. Оплата webmoney (wmz-wmr-wme- карты wm)- yandex-деньги- e-gold 2. Регистрация как продавцов - и личная страничка для продавцов - которая включает 1)добавление товара ...

    Интернет-магазины21 заявка
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание Интернет - Гипермаркета

    Задание таково!!!!! Мне нужен интернет-магазин Смысл такой же как и Plat.ru - но к нему чтобы был добавлены несколько функций, такие как размещение витрин разных магазино - также поиск по разным категориям Это 3-тья часть моей ...

    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    18 лет назад