маленькое изменение php скрипта интернет-сайта etov.msk.ru - а именно -чтобы когда открывалась страница конкретного товара например http://etov.msk.ru/buy.php?tovid=1007 то кроме информации о нем высвечивалась картинка (в данно примере обложка книги ), которую продавец внес при пополнении товара ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад
- $50
Редизайн сайта etov.msk.ru цена 1000 структура : баннер сверху все иконки поменять на более интересные могу дать шаблон сайта, который я купил - надо надеть его на мой сайт заплачу за это 700 рублей - срок работы 2-3 дняДизайн сайтов29 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
сайт etorg.msk.ru сайт пока находится на проверке не больше 1000 рублейДизайн сайтов26 заявокЗакрыт18 лет назад
надо сделать хороший дизайн для сайта www.etov.msk.ruДизайн сайтов60 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Мне нужно создать сайт медицинской направленности всего одна страничка с описание программки (index.html) напишишите стоимость в html и стоимость во fleshe Только не пишите 1 $ такие предложения я даже не рассматриваю - пишите хотябы приблизительно сколько Вы ...Дизайн сайтов55 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Создание простого сайта состоящего из 2 страниц - главное, чтобы был оригинальный дизайн. тематика Стоматологическая - мне нужен интересненький сайт состоящий из 2 страничек. Экономический смысл сайта - продажа программы стоматологической направленности. 1 страничка - первая ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт18 лет назад
Должно быть : 1) Добавление нового клиента - введение ФИО - льготной категории - добавить/заменить фотографию 2) Поиск / редактирование клиента 3) Календарь (когда клиент записан на прием)/журнал записи 4) Напоминание 5) Вставка фотографии его снимков зубов 6) ...Настройка сервера/ПО37 заявокЗакрыт18 лет назад
Создание электронного магазина с мгновенной доставкой 1. Оплата webmoney (wmz-wmr-wme- карты wm)- yandex-деньги- e-gold 2. Регистрация как продавцов - и личная страничка для продавцов - которая включает 1)добавление товара ...Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт18 лет назад
Задание таково!!!!! Мне нужен интернет-магазин Смысл такой же как и Plat.ru - но к нему чтобы был добавлены несколько функций, такие как размещение витрин разных магазино - также поиск по разным категориям Это 3-тья часть моей ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт18 лет назад