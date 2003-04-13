nixego-net

Глеб Крылов nixego-net

 
22 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Всех приветствую на своем профиле!

Крылов Глеб. Направление в веб-программировании - Frontend-разработка.  

😎 Удобные сайты и магазины с уникальным дизайном - все это вы получите.

Есть сертификаты по обучению на площадке https://fructcode.com/ 

В основном работу веду с HTML/CSS/JAVASCRIPT, но и с PHP работать будет в удовольствие.

Есть опыт в создании сайтов на фреймворках CodeigniterVueJS и др.

 Неплохо владею Английским языком. Сам - уроженец Беларуси, дружелюбный парень.  Никогда не прочь получить новый опыт при работе с заказчиками. 

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