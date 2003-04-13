Всех приветствую на своем профиле!
Крылов Глеб. Направление в веб-программировании - Frontend-разработка.
😎 Удобные сайты и магазины с уникальным дизайном - все это вы получите.
Есть сертификаты по обучению на площадке https://fructcode.com/
- Сертификат по PHP/MySQL: https://clck.ru/N4Hna
- Сертификат по Javascript/jQuery: https://clck.ru/N4HuP
Есть опыт в создании сайтов на фреймворках Codeigniter, VueJS и др.
Неплохо владею Английским языком. Сам - уроженец Беларуси, дружелюбный парень. Никогда не прочь получить новый опыт при работе с заказчиками.
Действие аккаунта приостановлено!