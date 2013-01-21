Переводчик с английского
Переводчик со знанием английского языка на уровне свободного владения, начальный курс итальянского языка.
опыт работы переводчиком 3 года.
Переводы: статьи различной тематики, включая тех. направления, перевод сайта, рекламных буклетов строительной продукции, текстов технического характера различного вида.
В настоящее время в декрете, ищу дополнительный заработок.
Обещаю пунктуальность, исполнительность и ответственное отношение к переводу.
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