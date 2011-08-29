nkuzn

Николай nkuzn

 
32 годаРоссия/Саратов
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
AnthonyStealth
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Кодировщик/декодировщик по алгоритму Хаффмана
Отличный специалист!!! Очень быстро все сделал, и так, как мне надо!
Была поставлена непростая и любопытная задача, и решать ее было очень интересно. Всем советую сотрудничать с Антоном - отличный заказчик!
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Pawnsu
Роман 
33 годаБельгия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Написать обработчик на java
Выполненной работой полностью доволен. Спасибой вам, Николай!
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Программулька на С++
Сработано быстро и четко. Очень доволен сотрудничеством. Спасибо. Рекомендую
Очень приятно было работать. Четко сформулированное задание, уважительное отношение, честная оплата труда. Желаю всем таких же заказчиков.
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