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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
12 лет назад
Отличный специалист!!! Очень быстро все сделал, и так, как мне надо!
Ответный отзыв
Была поставлена непростая и любопытная задача, и решать ее было очень интересно. Всем советую сотрудничать с Антоном - отличный заказчик!
$10
10 баллов
12 лет назад
Выполненной работой полностью доволен. Спасибой вам, Николай!
$10
10 баллов
12 лет назад
Сработано быстро и четко. Очень доволен сотрудничеством. Спасибо. Рекомендую
Ответный отзыв
Очень приятно было работать. Четко сформулированное задание, уважительное отношение, честная оплата труда. Желаю всем таких же заказчиков.