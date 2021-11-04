👍Быстро и качественно 💻Качественные сайты со стильным и удобным дизайном ➡️HTML5, CSS3, JS.

👋 Привет!

Меня зовут Николай и я FRONTEND-разработчик из Ровно.

Заканчиваю КА ШАГ.

Не отстаю от новых технологий, активно их изучаю и применяю в своей работе.

輪‍♂️Приложу максимум усилий, чтобы выполнить вашу задачу.

Гарантия и бесплатная правка ошибок.

Всегда на связи.

Не беру предоплат.

魯‍♂️Знания, навыки:

HTML5

CSS3

Java Script

React (basic)

Bootstrap

SASS/SCSS

Git

БЭМ

Flexbox

Grid

Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, Google Fonts, Fontello)

﻿☎️Контакты:

Viber / SMS: +380996646283

Telegram: nlkale

Email: [email protected]

Оплата:

Visa / Mastercard;

Privat 24;

Monobank;

А также любым удобным для вас способом🤝

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