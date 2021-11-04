👍Быстро и качественно 💻Качественные сайты со стильным и удобным дизайном ➡️HTML5, CSS3, JS.
👋 Привет!
Меня зовут Николай и я FRONTEND-разработчик из Ровно.
Заканчиваю КА ШАГ.
Не отстаю от новых технологий, активно их изучаю и применяю в своей работе.
輪♂️Приложу максимум усилий, чтобы выполнить вашу задачу.
Гарантия и бесплатная правка ошибок.
Всегда на связи.
Не беру предоплат.
魯♂️Знания, навыки:
- HTML5
- CSS3
- Java Script
- React (basic)
- Bootstrap
- SASS/SCSS
- Git
- БЭМ
- Flexbox
- Grid
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, Google Fonts, Fontello)
☎️Контакты:
Viber / SMS: +380996646283
Telegram: nlkale
Email: [email protected]
Оплата:
- Visa / Mastercard;
- Privat 24;
- Monobank;
Портфолио
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