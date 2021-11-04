nlkale_

Николай Косинец nlkale_

 
22 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
👍Быстро и качественно &#128187;Качественные сайты со стильным и удобным дизайном &#10145;&#65039;HTML5, CSS3, JS.

👋 Привет!

Меня зовут Николай и я FRONTEND-разработчик из Ровно.

Заканчиваю КА ШАГ.

Не отстаю от новых технологий, активно их изучаю и применяю в своей работе.

輪‍♂️Приложу максимум усилий, чтобы выполнить вашу задачу.

Гарантия и бесплатная правка ошибок.

Всегда на связи.

Не беру предоплат.

魯‍♂️Знания, навыки:

  • HTML5
  • CSS3
  • Java Script
  • React (basic)
  • Bootstrap
  • SASS/SCSS
  • Git
  • БЭМ
  • Flexbox
  • Grid
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, Google Fonts, Fontello)

﻿☎️Контакты:

Viber / SMS: +380996646283

Telegram: nlkale

Email: [email protected]

Оплата:

  • Visa / Mastercard;
  • Privat 24;
  • Monobank;
﻿А также любым удобным для вас способом🤝

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