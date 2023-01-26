Frontend разработчик (HTML, CSS, JS), верстальщик

Профессиональная и современная вёрстка сайтов.

Занимаюсь вёрсткой с 2019 года. За это время выполнил более 70 коммерческих проектов на фрилансе: лендинги, промо, корпоративные сайты, интернет-магазины.



- Верстаю для комфортной натяжки на CMS в дальнейшем

- Максимально лёгкий код. Не использую в работе лишних библиотек, таких как jQuery и Bootstrap, если этого нет в ТЗ

- Оптимизирую изображения

- Тестирую вёрстку перед сдачей



После работы со мной, вы получите чистую вёрстку без ошибок и с высокой скоростью загрузки.

Буду рад долгосрочному / попроектному сотрудничеству.



Стэк технологий:

HTML, SCSS, JavaScript + Git,

Сборщик Gulp, БЭМ-методология





Инструменты:

- Visual Studio Code

- Figma

- Git (GitHub)





Имел опыт работы с:



- Javascript ES6+, (React, React Native, Vue.js)

- Pug, Bootstrap 4(5), jQuery, Tailwind CSS

- Mobile first, Pixel Perfect

- SVG, CSS и JavaScript анимация

- SEO микроразметка (schema, OpenGraph)

- Adobe XD, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Zeplin

- Worksection, Jira, Trello

Моё резюме: https://nmasliy.github.io/cv/