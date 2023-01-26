nmasliy

Николай Маслий nmasliy

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Frontend разработчик (HTML, CSS, JS), верстальщик

Профессиональная и современная вёрстка сайтов.
Занимаюсь вёрсткой с 2019 года. За это время выполнил более 70 коммерческих проектов на фрилансе: лендинги, промо, корпоративные сайты, интернет-магазины.

- Верстаю для комфортной натяжки на CMS в дальнейшем
- Максимально лёгкий код. Не использую в работе лишних библиотек, таких как jQuery и Bootstrap, если этого нет в ТЗ
- Оптимизирую изображения
- Тестирую вёрстку перед сдачей

После работы со мной, вы получите чистую вёрстку без ошибок и с высокой скоростью загрузки.
Буду рад долгосрочному / попроектному сотрудничеству.

Стэк технологий:
HTML, SCSS, JavaScript + Git,
Сборщик Gulp, БЭМ-методология


Инструменты:
- Visual Studio Code
- Figma
- Git (GitHub)


Имел опыт работы с:

- Javascript ES6+, (React, React Native, Vue.js)
- Pug, Bootstrap 4(5), jQuery, Tailwind CSS
- Mobile first, Pixel Perfect
- SVG, CSS и JavaScript анимация
- SEO микроразметка (schema, OpenGraph)
- Adobe XD, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Zeplin
- Worksection, Jira, Trello

Моё резюме: https://nmasliy.github.io/cv/

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Отзывы заказчиков

evakrav
Ева 
29 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
5 отзывов
$30
10 баллов
2 года назад
Верстка html-письма для рассылки
CSSHTML
Все оперативно и отлично, спасибо
Всё хорошо. Быстрая оплата, спасибо.
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