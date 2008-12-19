nminiaylo

Надежда Миняйло nminiaylo

 
NaN летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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Отзывы фрилансеров
oldbadger
Григорий 
60 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
89 отзывов(-4)
$23
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Григория Пилипенко
Всё как всегда всё в высшей степени доброжелательно и своевременно. Часть работ я не могу выполнить, поэтому если Надежда будет обращаться за помощью к сообществу, настоятельно рекомендую поучаствовать.
Григорий сделал необходимые дополнения для парсера + сопровождает его по ходу работы сайта. Помог разобраться с проблемой наполнения сайта, которая никоим образом не относилась к его работе. Спасибо хорошему человеку и профессионалу своего дела.
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oldbadger
Григорий 
60 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
89 отзывов(-4)
$35
10 баллов
15 лет назад
Парсер доски объявлений. недвижимость
Надежа - спокойный и очень доброжелательный заказчик. Оплату производила с опережением, по мелочам не дёргала. Всячески рекомендую.
Очень довольна сотрудничеством. Григорий всегда на связи - вникает в суть проблемы и быстро реагирует. Сделал не только необходимый скрипт, но и поработал с ошибками и дополнительными функциями для моего сайта. Рекомендую всем. С человеком легко работать.
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