nn-lnv

Анна Ульянова nn-lnv

 
35 лет
год на фриланс-бирже
Была
год назад
SEO-оптимизатор, копирайтер, контент-менеджер

Принимаю заказы на:

  • SEO-оптимизацию сайта

  • Продвижение сайтов в поисковых системах (Яндекс, Google)

  • SEO-аудит сайта

  • Написание информационных статей и SEO-текстов

  • Наполнение каталога товаров и администрирование сайтов (имею большой опыт работы со многими популярными CMS-системами: Wordpress, Joomla, MODX, Open Cart, Bitrix, при необходимости разберусь и со всеми остальными)

Опыт работы в SEO - 10 лет.

Связь со мной: t.me/Nnlnv