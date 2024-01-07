SEO-оптимизатор, копирайтер, контент-менеджер
Принимаю заказы на:
SEO-оптимизацию сайта
Продвижение сайтов в поисковых системах (Яндекс, Google)
SEO-аудит сайта
Написание информационных статей и SEO-текстов
Наполнение каталога товаров и администрирование сайтов (имею большой опыт работы со многими популярными CMS-системами: Wordpress, Joomla, MODX, Open Cart, Bitrix, при необходимости разберусь и со всеми остальными)
Опыт работы в SEO - 10 лет.
Связь со мной: t.me/Nnlnv
Портфолио
- Yakushevds.ru - SEO-продвижение1 просмотр
- Интернет-магазин matreshki.ru (SEO)2 просмотра
- Интернет-магазин sakura-market.ru (SEO)нет просмотров
- Наполнение и Seo-оптимизация сайта acpekt52.ruнет просмотров
- Seo-продвижение магазина tsm-nn.ruнет просмотров
- Наполнение каталога товаров в интернет-магазине rupar.ruнет просмотров