nn9219498597

Маркетинг и реклама на яндексе

Профильное высшее образование по маркетингу, доп образование в Open Business School (финская школа маркетинга), опыт работы в издательском доме 10 лет. В настоящее время занимаюсь копирайтом, веду группы и создаю рекламные компании в яндекс.

Реклама:

Метрика – установкана сайт, указание в компаниях. Цели - создание конверсионных и ретарегетинговых целей. Если сайт в HTML, пропишу на сайте. UTM-метка.

Ключи: подборключевых слов (программа Key Kollektor,Wordstat), анализ ключей конкурентов (Key.so), минус-слова (вручную,через Kollector)

Объявления: составление текста, подбор фото. (фото на pixabay – бесплатные для коммерческого использования), принеобходимости доработка фото – добавление цены, заголовка и т.п. (через Canva), составление релевантных заголовков под каждый ключ.

Ретарегтинг. Да,на основе сегментов.

Развернутая компания. Формате 1 ключ-1 объявление с релевантными заголовками. К каждому

объявлению – стандартное и широкоформатное объявление + графическое.

Выбор схемы бюджета:ручной или автоматический, подбор уровня ставки.

Оптимизация. Анализконверсионных объявлений и ключей, их усиление, увеличение ставок, отключение

неработающих ключей, площадок, корректировки по географии, полу-возрасту.

Информация для вас:полная информация о компании, логика и структура, рекомендации по настройке.